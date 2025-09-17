به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، دکتر فرهاد حسینی طایفه با اشاره به بارندگی شدید این هفته گفت: با این بارش ها، حجم عظیمی از چوب، زباله و گیاه مهاجم سنبل آبی از مسیر‌های بالادست رودخانه‌های سیاه درویشان، کلسر و روگا‌های بهمبر، سمندق، هندخاله، صوفیانده و ماهروزه وارد محدوده زیر پل نهنگ روگا شد که بر اثر آن مسیر تردد قایق‌های موتوری در محدوده‌ای به وسعت تقریبی یک هکتار مسدود شد.

وی افزود: با هماهنگی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان گیلان، عملیات پاکسازی با بهره‌گیری از دستگاه سنبل روب و بیل مکانیکی آغاز و در نهایت مسیر به‌طور کامل بازگشایی و امکان تردد قایق‌های موتوری فراهم شد.