مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیلان گفت: مسیر تردد قایقهای موتوری در محدوده زیر پل نهنگ روگا در تالاب بین المللی انزلی که بر اثر سیلاب اخیر مسدود شده بود در کمتر از ۲۴ ساعت بهطور کامل پاکسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، دکتر فرهاد حسینی طایفه با اشاره به بارندگی شدید این هفته گفت: با این بارش ها، حجم عظیمی از چوب، زباله و گیاه مهاجم سنبل آبی از مسیرهای بالادست رودخانههای سیاه درویشان، کلسر و روگاهای بهمبر، سمندق، هندخاله، صوفیانده و ماهروزه وارد محدوده زیر پل نهنگ روگا شد که بر اثر آن مسیر تردد قایقهای موتوری در محدودهای به وسعت تقریبی یک هکتار مسدود شد.
وی افزود: با هماهنگی ادارهکل حفاظت محیط زیست استان گیلان، عملیات پاکسازی با بهرهگیری از دستگاه سنبل روب و بیل مکانیکی آغاز و در نهایت مسیر بهطور کامل بازگشایی و امکان تردد قایقهای موتوری فراهم شد.