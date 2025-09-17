پخش زنده
مسئول بسیج سازندگی استان بوشهر بر تداوم همکاری با کمیته امداد برای رفع محرومیت در زمینههایی، چون مسکن، جهیزیه و لوازم ضروری تأکید کرد. سال گذشته ۶۰۰ رول ایزوگام رایگان توزیع شده و امسال نیز ۶۰۰ رول دیگر در دستور کار است. ۱۲۰ گروه جهادی نیز آماده خدمترسانی به نیازمندان در کنار کمیته امداد هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، اکبر پورات مسوول سازمان بسیج سازندگی سپاه استان بوشهر سهشنبه شب در دیدار با مدیرکل کمیته امداد این استان در دفتر خود با اشاره به تفاهمنامههای میان بسیج سازندگی و کمیته امداد در زمینههای مختلف از جمله مسکن، جهیزیه، کولر گازی، و لوازم ضروری اظهار داشت: ما در بسیج سازندگی به هر نوع تعهدی که دادهایم پایبند خواهیم بود و به هر نحو آن را به سرانجام خواهیم رساند.
وی با اشاره به تهیه و تحویل ایزوگام رایگان به منازل نیازمندان گفت: سال گذشته ۶۰۰ رول به نیازمندان کمیته امداد توزیع کردیم و امسال در تلاشیم ۶۰۰ رول دیگر به این نیازمندان اختصاص دهیم.
مسوول سازمان بسیج سازندگی سپاه استان بوشهر با اشاره به اینکه ۱۲۰ گروه جهادی فعال در حوزههای مختلف در استان زیر نظر بسیج سازندگی هستند گفت: هر جا لازم باشد در کنار کمیته امداد آماده خدمتگذاری به مردم و محرومان خواهیم بود.
او با تأکید بر آمادگی بسیج برای همکاری در پروژههای مختلف خدمترسانی، گفت: بسیج سازندگی همواره در کنار مردم بوده و در راستای حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی افراد نیازمند، تلاش کرده است.
پورات یادآوری کرد: تعاملات بسیج سازندگی و کمیته امداد از سالهای گذشته تاکنون مثبت و تاثیرگذار بوده است و در ادامه بهدنبال تقویت بیشتر این تعاملات خواهیم بود چرا که هدف و رسالت اصلی همه ما یکی است و آن هم خدمت به مردم و محرومین جامعه است.
او در ادامه افزود: پروژههای مسکنسازی و تأمین لوازم ضروری زندگی برای محرومان، از اولویتهای بسیج در استان است و ما در بسیج سازندگی هر نوع تعهد خدمتی که دادهایم آن را به سرانجلم خواهیم رساند.
پورات تصریح کرد: همکاری با کمیته امداد استان در جهت رفع مشکلات محرومان از جمله مسکن آنان، یک فرصت ارزشمند است و ما آمادگی داریم تا با استفاده از ظرفیتهای مردمی و شبکههای بسیج، در ساخت و تحویل مسکن به خانوادههای نیازمند مشارکت کنیم.