نماینده ولی فقیه و استاندار مازندران به مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در پیام‌های جداگانه این قهرمانی را تبریک گفتند

تبریک نماینده ولی فقیه و استاندار مازندران به مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیت الله محمدباقر محمدی لائینی نماینده ولی فقیه مازندران در پی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی زاگرب پیامی به شرح زیر صادر کرد

بسم الله الرحمن الرحیم

با کمال مسرت، قهرمانی مقتدرانه تیم ملی کشتی جمهوری اسلامی ایران در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در کرواسی که نشان از توانمندی‌ها و استعداد‌های جوانان غیور ایران اسلامی در فتح قله‌های افتخار دارد را صمیمانه تبریک می‌گویم.

درخشش و کسب مدال‌های رنگارنگ توسط پهلوانان لایق و با غیرت مازندرانی و اهتزاز و احترام ویژه به پرچم مقدس کشورمان، شیرینی این قهرمانی را برای مردم دیار علویان دو صد چندان نموده است.

از همه کشتی گیران، دست اندرکاران و مربیان که با این افتخارآفرینی دل مردم عزیزمان را شاد کردند صمیمانه متشکرم و از خداوند متعال دوام این موفقیت‌ها را خواهانم.

برگ زرینی بر افتخارات ورزشی

مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران نیز در پیامی این قهرمانی را برگ زرینی بر افتخارات ورزش کشور و استان دانست

قهرمانی مقتدرانه تیم ملی کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های جهانی زاگرب، پس از ۱۲ سال انتظار، برگ زرینی دیگر بر دفتر افتخارات ورزش کشور افزود و دل‌های ملت را از غرور و شادی لبریز ساخت.

این افتخار بزرگ، که با درخشش خیره‌کننده آزادکاران غیور مازندرانی رقم خورد، نشان از روح بلند، غیرت بی‌پایان و عزم استوار جوانان این دیار دارد؛ دیاری که همواره در میدان‌های جهانی، پرچم‌دار عزت و افتخار ایران اسلامی بوده است.

اینجانب با تمام وجود، قهرمانی شکوهمند تیم ملی کشتی آزاد را به ملت بزرگ ایران، جامعه ورزش کشور، و به‌ویژه مردم شریف و ورزش‌دوست استان مازندران تبریک عرض می‌نمایم و از تلاش‌های غرورآفرین قهرمانان مازندرانی که سهمی درخشان در این پیروزی داشتند، صمیمانه قدردانی می‌کنم

امیرحسین زارع، طلایه‌دار سنگین‌وزن جهان در ۱۲۵ کیلوگرم

رحمان عموزاد خلیلی، ستاره بی‌بدیل وزن ۶۵ کیلوگرم

محمد نخودی، دلیر مرد وزن ۷۹ کیلوگرم و صاحب مدال برنز

امیرحسین فیروزپور، قهرمان وزن ۹۲ کیلوگرم با مدال برنز

کامران قاسمپور، افتخارآفرین وزن ۸۶ کیلوگرم و دارنده مدال برنز

این قهرمانی، نه‌تنها نماد اقتدار ملی، بلکه جلوه‌ای از ظرفیت‌های بی‌نظیر استان مازندران در پرورش قهرمانان جهانی است. امیدوارم این دستاورد تاریخی، انگیزه‌ای مضاعف برای نسل جوان و ورزشکاران آینده‌ساز کشور باشد.

با آرزوی تداوم پیروزی‌ها و سربلندی ایران عزیز در تمامی عرصه‌های بین‌المللی