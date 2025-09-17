به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما
از لندن؛ رئیس جمهور آمریکا در دومین سفر رسمی به انگلیس در فرودگاه استنستد لندن با استقبال نماینده شاه انگلیس، ایوت کوپر وزیر خارجه این کشور و سفیر آمریکا در انگلیس وارد این کشور شد وبلافاصله با بالگردهای آمریکایی فرودگاه را به مقصد اقامتگاه سفیر آمریکا در لندن در ریجنت ترک کرد.
در آستانه ورود ترامپ صدها نفر با حضور در خیابان های اطراف کاخ وینزور که قرار است فردا مراسم رسمی استقبال از او در آن انجام شود، در اعتراض به سفر ترامپ علیه او شعار دادند و سیاست های او را محکوم کردند.
معترضان شعار میدادند: "بلند بگویید، واضح بگویید، دونالد ترامپ اینجا خوش نیامده است."
بیش از پنجاه نهاد مدنی و مردمی با عنوان « ائتلاف توقف ترامپ» هم اعلام کردند فردا و همزمان با استقبال رسمی از ترامپ در این کشور، تظاهرات ملی علیه او و سیاست هایش از برابر ساختمان مرکزی بی بی سی تا خیابان های اطراف پارلمان و ساختمان نخست وزیری انگلیس براه خواهند انداخت.
ایوت کوپر وزیر خارجه انگلیس که با حضور در فروگاه استنستد به استقبال ترامپ رفت، هنگام ورود ترامپ به انگلیس در دور نخست ریاست جمهوری او، از جمله نمایندگان منتقد سرسخت ترامپ بود و با انتقاد از دعوت رسمی و تشریفاتی از ترامپ آن را تایید کننده رفتار ناشایست ترامپ دانست.
ایوت کوپر که آن زمان نماینده حزب کارگر یعنی حزب رقیب حزب حاکم محافظه کار بود خطاب به ترزا می نخست وزیر وقت انگلیس گفت: باید در مقابل سیاستها و گفتههای ترامپ محکم تر عمل و انتقاد کند نه اینکه صرفاً مراسم استقبال و رویه دیپلماتیک را مد نظر داشته باشد.