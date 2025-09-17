ایوت کوپر وزیر خارجه انگلیس که با حضور در فروگاه استنستد به استقبال ترامپ رفت، هنگام ورود ترامپ به انگلیس در دور نخست ریاست جمهوری او، از جمله نمایندگان منتقد سرسخت ترامپ بود و با انتقاد از دعوت رسمی و تشریفاتی از ترامپ آن را تایید کننده رفتار ناشایست ترامپ دانست.ایوت کوپر که آن زمان نماینده حزب کارگر یعنی حزب رقیب حزب حاکم محافظه کار بود خطاب به ترزا می نخست وزیر وقت انگلیس گفت: باید در مقابل سیاست‌ها و گفته‌های ترامپ محکم‌ تر عمل و انتقاد کند نه اینکه صرفاً مراسم استقبال و رویه دیپلماتیک را مد نظر داشته باشد.