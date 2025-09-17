پخش زنده
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: با توجه به تغییرات اقلیمی سالهای اخیر، انجام اقدامات پیشگیرانه برای کاهش بیابان زایی در استان ضروری است.
به گزارش برگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل کیومرث سفیدی در نشستی با نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: معضل گردوغبار در استان اردبیل در چند سال اخیر به شکلهای مختلف بروز پیدا کرده که نشاندهنده لزوم توجه جدی به مسئلهٔ بیابانزدایی است.
وی حل این معضل را نیازمند کاربین بخشی عنوان کرد و افزود: بروز هر گونه آلودگی در آب، خاک و هوا اثر مستقیم بر سلامت مردم دارد و تمام دستگاههای ذیربط باید خود را موظف به حل این مسئله بدانند.
احد بیوته، نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی اظهار تصریح کرد: با بهرهمندی از ظرفیت مشارکت عمومی، میتوانیم همراهی مردم را در مسیر توسعه پایدار داشته باشیم.
وی همچنین استفاده از ظرفیت سرمایهگذاران را مورد تأکید قرارداد و گفت: اگر فرصتهای سرمایهگذاری بهدرستی تبیین شود، بسیاری از افرادی که دغدغههای محیط زیستی دارند میتوانند در امر حفاظت از محیطزیست نقشآفرین باشند.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان اردبیل گفت: محیطزیست نباید بازدارنده باشد بلکه باید هدایتکننده امور به سمت توسعه پایدار باشد و از طریق ایجاد ارتباطات سازنده، سایر نهادهای ذیربط را نیز پایکار بیاورد.
در این نشست مقرر شد طی جلساتی با نهادهای مرتبط، بحث رفع مشکلات در کانونهای ایجاد گردوغبار از جمله کانون گردوغبار در حاشیه روستای آقبلاغ مصطفی خان شهرستان نمین مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.