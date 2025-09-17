مایکل هیگینز رئیس جمهور ایرلند با ابراز خشم از کشتار غیرنظامیان در غزه، رژیم صهیونیستی و حامیان تسلیحاتی‌اش را به ارتکاب نسل‌کشی متهم کرد و خواستار اخراج آنها از سازمان ملل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از آناتولی، هیگینز سه‌شنبه پس از انتشار گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ارتکاب نسل‌کشی توسط رژیم صهیونیستی در نوار غزه گفت: این یک سند بسیار مهم است که تصریح می‌کند چهار مورد از اقداماتی که در کنوانسیون نسل‌کشی ۱۹۴۸ آمده، رخ داده است.

رئیس جمهور ایرلند همچنین خواستار اعمال فشار جهانی بر رژیم صهیونیستی برای «توقف کشتار و قتل عام غیرنظامیان» در غزه شد.

بر اساس این گزارش: رژیم صهیونیستی در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را با دو هدف اعلام شده خود یعنی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد، اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار شد به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران، روی آورَد.

از آغاز جنگ علیه غزه در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون، بیش از ۶۴ هزار و ۸۷۱ فلسطینی شهید، حدود ۱۶۴ هزار و ۶۱۰ نفر زخمی، بیش از ۹ هزار نفر مفقود و صد‌ها هزار نفر دیگر آواره شده‌اند که بخش بزرگی از آنها زنان و کودکان هستند.