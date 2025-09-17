معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران، از پیشرفت‌های قابل توجه در پروژه‌های عمرانی، آموزشی و فرهنگی پردیس خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سید کمال الدین میرجعفریان شامگاه سه شنبه در حاشیه نشست بررسی مصوبات سفر استاندار به شهرستان پردیس که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و به ریاست معتمدیان استاندار تهران برگزار شد، از آغاز عملیات اجرایی ۱۱ مدرسه ۱۵ کلاسه در پردیس و افتتاح چند پروژه زیربنایی دیگر خبر داد.

وی با اشاره به روند پیگیری مصوبات سفر قبلی استاندار به پردیس، گفت: سفر شهرستانی استاندار محترم به شهرستان‌ها و جمع‌بندی مسائل مختلف در حوزه‌های عمرانی، باعث شد تا در این سفر، مسائل پردیس در جلسات متعددی بررسی و پیگیری شود و خوشبختانه امروز شاهد اجرایی شدن بخشی از این مصوبات هستیم.

میرجعفریان افزود: در بخش آموزشی، عملیات اجرایی ۱۱ مدرسه جدید با ۱۵ کلاس آغاز شده و در حال حاضر ۷ مدرسه افتتاح شده‌اند. تعدادی دیگر نیز تا آغاز مهر ماه به بهره‌برداری خواهند رسید.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات در حوزه فضای سبز، از بهره‌برداری یک فضای سبز در فاز ۱۱ پردیس و آغاز عملیات اجرایی فضای سبز دیگری خبر داد که تا دو هفته آینده تکمیل خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار تهران همچنین به پروژه‌های مذهبی پردیس اشاره کرد و اظهار داشت: در حوزه مساجد، سه مسجد در حال ساخت هستند که برای رفع مشکلات دینی و مذهبی مردم منطقه طراحی شده‌اند. دستگاه‌های اجرایی همچنان در حال پیگیری و اجرای پروژه‌ها هستند.

میرجعفریان در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: برنامه‌های اجرایی در حوزه‌های بهداشتی و ورزشی نیز در دستور کار قرار دارد و دستگاه‌های مربوطه موظف به ارائه برنامه‌های اجرایی و شروع عملیات اجرایی هستند.