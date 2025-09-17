به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مهدی قرائیان گفت : از مجموع ۱۲۰ هکتار سطح زیر کشت خرما در استان سمنان ، ۹۰ هکتار بارور و ۳۰ هکتار غیر بارور و میانگین عملکرد در واحد سطح حدود ۲ هزار کیلوگرم در هر هکتار است.

به گفته وی ، بیشتر نخلستان‌های استان سمنان زیر کشت رقم کبکاب است که مصرف تازه‌خوری دارد، اما در سال‌های اخیر ارقام جدید و اقتصادی همچون پیارم و مجول نیز توسعه یافته‌اند.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت : در حال حاضر ۱۳۴ نخلستان‌دار بیشتر در منطقه طرود به کشت خرما مشغولند و بیش از ۵۰۰ نفر از زنان روستایی نیز در زمینه فرآوری خرما به‌ویژه تولید شیره فعالیت دارند.

قرائیان در پایان بر اجرای برنامه‌های اصلاح و جایگزینی باغات قدیمی، توسعه ارقام پر بازده، جلوگیری از ورود آفات و بیماری‌های قرنطینه‌ای و همچنین توسعه مکانیزاسیون به‌ویژه در برداشت و هرس خرما تأکید کرد و گفت: ایجاد زنجیره ارزش و احداث سردخانه برای نگهداری محصول خرما از ضرورت‌های مهم توسعه این بخش است.

بیست و پنجم شهریور ماه روز ملی خرما است.