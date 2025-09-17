جلسه بررسی و پیگیری آخرین وضعیت ایمنی مدارس و دانشگاه‌ها، با تاکید بر ضرورت توجه به ایمنی سازه ها، رفع مشکلات زیرساختی و ساماندهی محیط‌های آموزشی با حضور فرماندار تهران برگزار شد.

تأکید بر ارتقای ایمنی مدارس و دانشگاه‌ها در آستانه سال تحصیلی جدید

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسین خوش اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران روز سه شنبه ۲۵ شهریورماه در جلسه بررسی آخرین وضعیت ایمنی مدارس و دانشگاه‌ها، با گرامیداشت یاد شهدا و اشاره به مقاومت مردم در جنگ ۱۲ روزه، بر لزوم بازنگری در اقدامات و تقویت زیرساخت‌های ایمنی آموزشی تأکید کرد.

وی با انتقاد از نبود پناهگاه‌های مناسب در تهران و وضعیت نامطلوب ایمنی مدارس و دانشگاه‌ها گفت: آینده کشور در گرو دانش‌آموزان و دانشجویان است و باید با تشکیل کمیته‌های تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاهیان و کارشناسان، ایمنی فضا‌های آموزشی ارتقا یابد.

فرماندار تهران همچنین خواستار همکاری جدی دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله شهرداری، آب، برق و گاز در بازگشایی مدارس شد و افزود: مراکز آموزشی باید مورد توجه ویژه قرار گیرند تا کمترین مشکل در آغاز سال تحصیلی پیش‌رو ایجاد شود.

خوش‌اقبال تشکیل جلسات کارشناسی و استفاده از ظرفیت نمایندگان تهران در مجلس را ضروری دانست و تصریح کرد: پروژه‌های جدید آموزشی باید با رعایت کامل استاندارد‌های ایمنی ساخته شوند و هشدار‌های آتش‌نشانی و مدیریت بحران جدی گرفته شود.

کامبیز کریمی معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری تهران نیز در این جلسه با تاکید بر ضرورت توجه جدی دستگاه‌های خدماتی و زیرساختی به مشکلات در این حوزه، با بیان اینکه در شرایط کنونی کشور حفظ انسجام اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی اهمیت ویژه‌ای دارد، گفت: دستگاه‌های خدماتی از جمله شهرداری، آب و فاضلاب و دیگر نهاد‌های مرتبط باید این موارد را در اولویت کاری خود قرار دهند و گزارش اقدامات را به صورت مکتوب ارائه کنند.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار تأکید کرد: دستگاه‌ها باید پیش از آغاز سال تحصیلی، تمامی کمبود‌ها را شناسایی و رفع کنند تا از بروز هرگونه چالشی جلوگیری شود.

سعید بشیری معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران، نیز در این جلسه با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، بر ضرورت ارتقای ایمنی مراکز آموزشی در پایتخت تأکید کرد.

وی گفت: با توجه به حوادثی که در سال‌های گذشته در برخی مراکز آموزشی کشور رخ داده، توجه به ایمنی سازه‌ای، پیشگیری از حریق، رعایت مقررات ملی ساختمان و ساماندهی وضعیت ترافیکی اطراف مدارس و دانشگاه‌ها امری ضروری است.

بشیری افزود: موضوع ایمنی سازه‌ها، تأسیسات برقی و مکانیکی، الزامات آتش‌نشانی، خدمات شهری از جمله جانمایی سطل‌های زباله و نیز دسترسی‌های ایمن ترافیکی از موضوعات مهم در این حوزه می‌باشد.

به گفته وی، این موارد در جلسات تخصصی دیگر از جمله شورای ترافیک تهران نیز به صورت جزئی‌تر بررسی خواهد شد و هماهنگی لازم میان دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان مدیریت بحران و سازمان آتش‌نشانی انجام می‌گیرد.

معاون عمرانی فرماندار تهران خاطرنشان کرد: امیدواریم با تصمیمات و اقدامات هماهنگ، شاهد ارتقای سطح ایمنی در مدارس و دانشگاه‌ها و فراهم شدن محیطی امن برای دانش‌آموزان و دانشجویان در سال تحصیلی جدید باشیم