به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدصادق معتمدیان استاندار تهران در مراسم آغاز عملیات اجرایی ۱۱ مدرسه در شهر بومهن با اشاره به اهمیت توسعه عدالت آموزشی در دولت چهاردهم گفت: در ابتدای دولت چهاردهم استان تهران با سرانه ۵.۲۸ مترمربع فضای آموزشی در جایگاه بیست‌وهشتم کشور قرار داشت و در زمره استان‌های محروم از نظر فضای آموزشی بود که با تلاش‌های انجام‌شده در مجموعه وزارت آموزش و پرورش، سازمان نوسازی مدارس، شهرداری‌ها، شورا‌های شهر و خیرین مدرسه‌ساز، امروز استان تهران توانسته در کمتر از یک سال به جایگاه بیست‌ویکم ارتقا یابد که جهشی کم‌نظیر محسوب می‌شود.

وی افزود: عملیات اجرایی ۱۱ مدرسه در پردیس آغاز شده که ۱۰ مدرسه آن در بومهن احداث خواهد شده است.

استاندار تهران عنوان کرد: این اقدام با هدف تمرکز بر مناطق کم‌برخوردار و جبران نابرابری‌ها انجام می‌شود تا کودکان این مناطق از امکانات آموزشی استاندارد بهره‌مند شوند.

معتمدیان با اشاره به عملکرد یک‌ساله استان در حوزه مدرسه‌سازی تصریح کرد: در طول یک سال گذشته، ۱۲۰۰ کلاس درس تکمیل و آماده بهره‌برداری شده و عملیات ساخت ۳۵۰۰ کلاس جدید نیز آغاز شده است که رکوردی در تاریخ نوسازی مدارس استان تهران محسوب می‌شود و امیدواریم تا پایان دولت چهاردهم شاهد تکمیل پروژه‌های در حال اجرا و جشن خروج از محرومیت آموزشی در شهرستان پردیس باشیم.

استاندار تهران ضمن قدردانی از مشارکت دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، شورا‌های شهر، سپاه تهران بزرگ و خیرین مدرسه‌ساز در تامین زمین و اجرای پروژه‌ها خاطرنشان کرد: این موفقیت‌ها حاصل هم‌افزایی همه نهاد‌ها و مشارکت مردمی است و ما این مسیر را با قدرت ادامه خواهیم داد تا سرانه آموزشی استان به سطح مطلوب برسد.