به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ علیرضا شائینی گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از باغ های انگور در شهرستان شاهرود، بررسی موضوع در دستور ماموران انتظامی کلانتری ۱۴ رویان قرار گرفت.

وی افزود: با اقدامات امنیتی پلیس موفق شد هویت سارق سابقه دار را شناسایی و طی عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر کند.

سرهنگ شائینی تصریح کرد: متهم در تحقیقات تخصصی ماموران به ۷ فقره سرقت از باغ ها اعتراف و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.