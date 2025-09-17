ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه شب گذشته در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان، با ابراز نگرانی نسبت به روند تنش‌ها، بر اهمیت حفظ فضای گفت‌و‌گو و ضرورت بازگشت به مسیر دیپلماتیک تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این تماس، وزیر خارجه کشورمان فعال‌سازی سازوکار موسوم به اسنپ‌بک از سوی کشور‌های اروپایی در شورای امنیت را فاقد هرگونه وجاهت سیاسی و حقوقی، و اقدامی در جهت افزایش تنش و بحران دانست.

عراقچی همچنین بار دیگر بر ماهیت صرفاً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد و با یادآوری توافق اخیر بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت؛ «جمهوری اسلامی ایران همواره دیپلماسی را تنها راه برای حل و فصل موضوعات بین‌المللی از جمله برنامه هسته‌ای کشورمان دانسته و برای هرگونه راه حل منصفانه و متوازن که متضمن منافع متقابل باشد آمادگی دارد.»

دو طرف همچنین در این تماس، وضعیت روابط دوجانبه ازجمله موضوعات کنسولی میان دو کشور را مورد بررسی قرار داده و بر ضرورت تداوم تماس‌ها و رایزنی‌های دوجانبه تأکید کردند.