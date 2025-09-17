به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در آستانه هفته دفاع مقدس، پویش مردمی و ارزشمند هم کلاسی مهربان با همت بسیج دانش‌آموزی ناحیه رودبار برگزار شد.

در این پویش مردمی۸۰۰ جفت کفش بین دانش‌آموزان نیازمند و کم‌برخوردار شهرستان‌های رودبار جنوب، جازموریان توزیع شد.

اسلام حاجب، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان رودبار جنوب گفت: پویش هم‌کلاسی مهربان، حرکتی جهادی و فرهنگی است که با هدف حمایت از دانش‌آموزان بی‌بضاعت و فراهم آوردن زمینه تحصیل همراه با آرامش برای آنان انجام می‌شود.