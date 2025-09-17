به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی تربت‌حیدریه گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک مورد حادثه رانندگی در جاده تربت حیدریه به مه ولات، بلافاصله گشت تصادفات به همراه نیرو‌های امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

سرهنگ حمیدرضا خوشخو افزود: با حضور ماموران در محل و در بررسی‌های اولیه مشخص شد، یک دستگاه خودرو پراید به دلایل نامعلومی واژگون شده است که دو نفر از سرنشینان به علت جراحات وارده، جان خود را از دست داده اند.

وی ادامه داد: سایر سرنشینان مصدوم هم توسط نیرو‌های امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند و علت حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

فرمانده انتظامی تربت حیدریه از رانندگان درخواست کرد با توجه به ایام پایانی تعطیلات تابستانی و شلوغی جاده‌ها، با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی ایمن و استراحت کافی، سفر ایمنی را برای خود و دیگران بسازند.