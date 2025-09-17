به‌مناسبت ولادت پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) ۸۰ نفر از محکومان زندانی شهرستان خاش مشمول عفو رهبر معظم انقلاب شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، دادستان خاش گفت: این اقدام در چارچوب سیاست‌های متعالی قوه قضاییه و با هدف تحقق رأفت اسلامی و حمایت از بازگشت دوباره زندانیان به جامعه انجام شد.

جواد کیخا افزود: از مجموع ۲۰۰ زندانی واجد شرایط، ۸۰ نفر پس از طی مراحل قانونی و بررسی دقیق پرونده‌ها، امروز آزاد شدند و افراد دیگر نیز شامل تخفیف در مجازات هستند.

وی با قدردانی از تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب و تأکید بر جایگاه والای هفته وحدت، این اقدام را جلوه‌ای از رحمت واسعه الهی دانست و ادامه داد: عفو رهبری امید تازه‌ای در دل خانواده‌ها آفرید و نشان داد که نظام اسلامی همواره بر مبنای رحمت، اصلاح و هدایت گام برمی‌دارد.