با هدف پیشگیری از گسترش پشه آئدس و تأمین سلامت عمومی، پاکسازی و جمعآوری پسماندهای رهاشده در جادههای منتهی به اسکله بندرعباس صورت گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای هرمزگان گفت: در این طرح، عوامل راهداری با جمعآوری لاستیکهای فرسوده، ضایعات و سایر زبالههای انباشته در حاشیه جاده اسکله، نقاط مستعد تجمع و تکثیر پشه آئدس را شناسایی و پاکسازی کردند.
عباس شرفی افزود:وجود لاستیکهای بلااستفاده و مواد زائد در چنین نقاطی بهعنوان یکی از کانونهای اصلی تکثیر این حشره است.
وی گفت:هدف از اجرای این طرح، کاهش تهدیدهای بهداشتی ناشی از پشه آئدس و فراهمسازی محیطی ایمن برای رفت و آمد شهروندان و فعالان حوزه حملونقل است.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای هرمزگان افزود:تداوم پاکسازیهای دورهای در سایر مسیرهای پر رفت و آمد و اسکلههای استان نیز در دستور کار قرار دارد.
شرفی از مردم و بهرهبرداران مسیرها خواست با رعایت بهداشت محیط و پرهیز از رهاسازی لاستیک و ضایعات، در این حرکت جمعی نقشآفرینی کنند.
پشه آئدس بهعنوان یکی از ناقلان بیماریهای ویروسی، در شرایط خاص محیطی و در محل تجمع آبهای راکد و ضایعاتی مانند لاستیکهای فرسوده امکان تکثیر پیدا میکند و پاکسازی محیطهای عمومی نقش مهمی در کاهش خطرات ناشی از آن دارد.