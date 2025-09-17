نماینده ولی فقیه در استان همدان گفت: خیرین نقش مهمی در توسعه و تجهیز مراکز درمانی دارند و تلاش‌های آنان شایسته قدردانی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی در آیین افتتاح بیمارسرای مهدیه با حضور خیرین و مسئولان حوزه سلامت اظهار داشت: خیرین نقش مهمی در توسعه و تجهیز مراکز درمانی دارند و تلاش‌های آنان شایسته قدردانی است.

وی با اشاره به پروژه‌های درمانی در شهر‌های مختلف از جمله قم و همدان افزود: طرح‌هایی همچون مرکز جامع سرطان و بیمارستان‌های تخصصی نیازمند حمایت بیشتر هستند و خوشبختانه مسئولان استان در این مسیر همکاری مطلوبی دارند.

نماینده ولی‌فقیه در همدان همچنین با قدردانی از نگاه توسعه‌محور استاندار گفت: سیاست تبدیل همدان به قطب گردشگری سلامت در غرب کشور اقدامی ارزشمند و آینده‌ساز است که می‌تواند به ارتقای خدمات درمانی و جذب بیماران داخلی و خارجی منجر شود.

آیت‌الله شعبانی بر ضرورت آماده‌سازی زیرساخت‌های موردنیاز این مسیر تأکید کرد و یادآور شد: برگزاری همایش‌های تخصصی و جذب سرمایه‌گذاران، از جمله اقدامات مثبت در این حوزه است که باید استمرار یابد.

وی از پزشکان و پرستارانی که علیرغم امکان فعالیت در شهر‌های بزرگ‌تر، حضور خود را در استان همدان تداوم بخشیده‌اند، قدردانی کرد و گفت: این تعهد و دلسوزی سرمایه‌ای معنوی برای مردم همدان به شمار می‌آید.