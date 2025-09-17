در قالب اردوی راهیان پیشرفت
بازدید علمای شیعه و سنی خراسان از ظرفیتهای اقتصادی سرخس
جمعی از علمای شیعه و سنی استانهای خراسان از منطقه ویژه اقتصادی و پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد سرخس بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، این علما و متنفذین برجسته شیعه و اهل سنت استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی در قالب اردوی راهیان پیشرفت، ضمن بازدید از اماکن مهم اقتصادی شهرستان، با توانمندیها و ظرفیتهای صنعتی و اقتصادی سرخس آشنا شدند.
در این برنامه که به همت قرارگاه ثامنالائمه (ع) نیروی زمینی سپاه پاسداران و با همکاری شرکت پالایش گاز شهید هاشمینژاد و مسئولین منطقه ویژه اقتصادی سرخس برگزار شد، علما و متنفذین ضمن ابراز خرسندی از روند فعالیتها، بر اهمیت نقش بخش صنعت و اقتصاد در ایجاد اشتغال، تحقق خودکفایی و ارتقای سطح رفاه مردم منطقه تاکید کردند.
هدف از این برگزاری این برنامه، آشنایی با پیشرفتهای حاصل از انقلاب اسلامی و تلاشهای صورت گرفته در راستای اعتلای کشور بود.
همچنین در این بازدید، بر لزوم همافزایی بیشتر بین بخشهای مختلف دولتی، خصوصی و سرمایهگذاران تاکید شد.
اتحاد ملی و خودباوری، رمز پیروزی
فرمانده قرارگاه ثامن الائمه (ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در همایش دو روزه علمای شیعه و سنی خراسانهای شمالی، رضوی و جنوبی، در سرخس گفت: اهمیت راهبردی اتحاد ملی و اتکا به توانمندیهای داخلی، رمز پیروزی ماست و توانسته است ما را در حوزههای دانشبنیان و توان دفاعی موفق کند.
سردار قربانمحمد اشعری با اشاره به تلاشهای دشمنان برای ایجاد تفرقه از طریق مسائل قومی و مذهبی، بر لزوم هوشیاری در برابر این دسیسهها تاکید کرد و افزود: دشمن بهدنبال ایجاد شکاف در جامعه است، اما وحدت ملی و بصیرت کلید خنثیسازی این توطئهها است.
در پایان این گردهمایی، شرکتکنندگان، به نمایندگی از همه اساتید، علما و روحانیون شیعه و اهل سنت منطقه شرق کشور، در بیانیهای پنج بندی بر آرمانهای انقلاب اسلامی تاکید کردند.