به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، این علما و متنفذین برجسته شیعه و اهل سنت استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی در قالب اردوی راهیان پیشرفت، ضمن بازدید از اماکن مهم اقتصادی شهرستان، با توانمندی‌ها و ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی سرخس آشنا شدند.

در این برنامه که به همت قرارگاه ثامن‌الائمه (ع) نیروی زمینی سپاه پاسداران و با همکاری شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد و مسئولین منطقه ویژه اقتصادی سرخس برگزار شد، علما و متنفذین ضمن ابراز خرسندی از روند فعالیت‌ها، بر اهمیت نقش بخش صنعت و اقتصاد در ایجاد اشتغال، تحقق خودکفایی و ارتقای سطح رفاه مردم منطقه تاکید کردند.

هدف از این برگزاری این برنامه، آشنایی با پیشرفت‌های حاصل از انقلاب اسلامی و تلاش‌های صورت گرفته در راستای اعتلای کشور بود.

همچنین در این بازدید، بر لزوم هم‌افزایی بیشتر بین بخش‌های مختلف دولتی، خصوصی و سرمایه‌گذاران تاکید شد.

اتحاد ملی و خودباوری، رمز پیروزی

فرمانده قرارگاه ثامن الائمه (ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در همایش دو روزه علمای شیعه و سنی خراسان‌های شمالی، رضوی و جنوبی، در سرخس گفت: اهمیت راهبردی اتحاد ملی و اتکا به توانمندی‌های داخلی، رمز پیروزی ماست و توانسته است ما را در حوزه‌های دانش‌بنیان و توان دفاعی موفق کند.

سردار قربان‌محمد اشعری با اشاره به تلاش‌های دشمنان برای ایجاد تفرقه از طریق مسائل قومی و مذهبی، بر لزوم هوشیاری در برابر این دسیسه‌ها تاکید کرد و افزود: دشمن به‌دنبال ایجاد شکاف در جامعه است، اما وحدت ملی و بصیرت کلید خنثی‌سازی این توطئه‌ها است.

در پایان این گردهمایی، شرکت‌کنندگان، به نمایندگی از همه اساتید، علما و روحانیون شیعه و اهل سنت منطقه شرق کشور، در بیانیه‌ای پنج بندی بر آرمان‌های انقلاب اسلامی تاکید کردند.