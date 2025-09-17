به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سردار حسین نجفی افزود: در راستای اجرای طرح سراسری سرکشی و پایش انبارها ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام گشت مشترک با عوامل سازمان صنعت و معدن و تجارت، موفق به کشف ۱۲۳ تن برنج و حبوبات از انبارهای سطح شهر شدند.

وی بیان کرد: سه انبار به علت عدم ثبت کالاهای موجود در سامانه جامع انبارها و مغایرت چشمگیر با سامانه و برابر تبصره چهار ماده ۱۸ قانون قاچاق، کالای قاچاق محسوب می شود که در این خصوص سه پرونده قضایی تشکیل و در تعزیرات حکومتی در حال رسیدگی است.

نجفی ادامه داد: کارشناسان ارزش کالاهای مکشوفه را ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند.

فرمانده انتظامی استان همدان با تاکید بر اینکه عزم پلیس برای مبارزه با قاچاق کالا بسیار جدی است، از مردم خواست در صورت اطلاع از هرگونه مورد مشکوک موضوع را در اسرع وقت به شماره اختصاصی پلیس امنیت اقتصادی ۰۹۶۳۰۰ اعلام کنند.