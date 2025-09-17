استاندار اردبیل با همراهی اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از ۶ واحد تولیدی و صنعتی در شهرک صنعتی شماره ۱ اردبیل بازدید و برای حل مشکلات این کارخانجات تصمیمات لازم را اتخاذ کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل استاندار اردبیل از صدور مجوز احداث ۲ شهرک تخصصی صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان خبر داد و گفت: برای احداث این شهرک‌ها بیش از ۷هزار و ۵۰۰میلیارد تومان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است.

مسعود امامی یگانه، به همراه اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در بازدید از واحد‌های تولیدی شهرک صنعتی شماره یک اردبیل اظهار کرد: جلوگیری از خام‌فروشی محصولات کشاورزی و بهره‌مندی استان از ارزش افزوده از اهداف و اولویت‌ها در این بخش است.

وی ادامه داد: طبق برنامه ریزی و هدفگذاری‌ها تا پایان سال جاری ظرفیت سردخانه‌های زیر صفر، اتمسفریک و انبار‌های سرد استان اردبیل به ۳۵ هزار تن خواهد رسید.

وی با اشاره به بازدید از کارخانه‌های تولید لوازم الکترونیکی، دوربین مداربسته، پوشاک، قطعات خودرویی و صنایع فرنچ فرایز، قول مساعد داد برای تسهیلات بانکی و سرمایه در گردش مورد نیاز این واحد‌ها ۲ هزار ۱۰۰ میلیارد ریال تامین و پرداخت شود.