آغاز مانور میدانی زلزله تمامعیار استان یزد در بافق
مانور زلزله تمام عیار استانی صبح امروز با رمز «یازهرا» و یک انفجار نمادین در شهرستان بافق آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
این مانور به دستور رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و با شبیهسازی وقوع زلزلهای به بزرگی ۵.۸ ریشتر در مرکز شهرستان بافق کلید خورد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد، گفت: این مانور در روزهای سهشنبه و چهارشنبه ۲۴ و ۲۵ شهریورماه با مشارکت ۴۶ دستگاه اجرایی، نظامی، خدماتی و امدادی در حال برگزاری و هدف اصلی آن سنجش میزان آمادگی، هماهنگی و شناسایی نقاط قوت و ضعف دستگاههای استان در مواجهه با حوادث است.
وی افزود: در این رزمایش، وقوع زلزلهای در روستای مبارکه شهرستان بافق و تأثیر آن بر سه شهرستان و ۶۸ روستا شبیهسازی شد که بر اساس سناریو، ۵۳ فوتی و بیش از ۶۰۰ مصدوم فرضی پیشبینی شد. همچنین قطع برق، گاز، مخابرات و تخریب زیرساختهای حیاتی تمرین شد.
مدیرکل مدیریت بحران استان بیان کرد: این مانور با حضور نزدیک به هزار نیروی عملیاتی و ۶۰۰ دستگاه خودروی سبک و سنگین برگزار شد و تمامی دستگاهها بدون استثنا در آن مشارکت داشتند تا آمادگی لجستیکی و عملیاتی خود را ارزیابی کنند.
بالاکتفی با اشاره به نقش ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان گفت: ریاست این ستاد بر عهده استاندار یزد بود و نتایج ارزیابی عملکرد دستگاهها پس از جمعبندی اعلام خواهد شد تا نقاط ضعف برای ارتقای آمادگی اصلاح شود.
وی اضافه کرد: در این مانور، استانهای معین شامل کرمان، هرمزگان، سیستانوبلوچستان، فارس، اصفهان، خراسان جنوبی و منطقه ۱۵ تهران نیز حضور فعال داشتند و حضور مدیران کشوری سازمان مدیریت بحران کشور، این مانور را به سطح ملی نزدیک کرد.
مدیرکل مدیریت بحران استان یزد گفت: همزمان با اجرای مانور، پیامک هشدار و اطلاعرسانی رسانهای برای آگاهسازی عمومی ارسال شد تا از نگرانی مردم در خصوص آژیرها و تردد خودروهای امدادی جلوگیری شود.