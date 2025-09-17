ساخت ۴۶۱ واحد مسکونی به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان بین شهرداری کرمان و بخش خصوصی به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، ساخت این واحد‌های مسکونی در قالب چهار قرارداد برای چهار بلوک ۶۴، ۲۲۰، ۱۴۰ و ۳۷ واحدی با مجموع سرمایه‌گذاری بیش از ۲ هزار میلیارد تومان با مشارکت شهرداری کرمان و بخش خصوصی انجام خواهد شد.

این قرارداد‌ها شامل قرارداد سرمایه‌گذاری شهرداری کرمان توسط محسن تویسرکانی شهردار کرمان و شرکت سیف بنا به نمایندگی علی شریفی نژاد با اعتبار ۴۵۰ میلیارد تومان برای ساخت ۱۴۰ واحد مسکونی در زمینی با عرصه سه هزار و ۳۶۶ متر مربع و عیان ۱۹ هزار و ۲۲۴ متر مربع منعقد شد.

همچنین قرارداد سرمایه‌گذاری شهرداری کرمان با شرکت تعاونی مسکن ایمن سازان بانک ملی با مبلغ یکهزار میلیارد تومان برای ساخت ۲۲۰ واحد مسکونی در عرصه پنج هزار و ۲۳۰ متر مربع و عیان ۴۱ هزار و ۱۲۰ متر مربع امضا شد.

قرارداد سرمایه‌گذاری شهرداری کرمان با مسعود گلستانی نیز با اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومان برای ساخت ۶۴ واحد مسکونی در عرضه یکهزار و ۱۸۴ متر مربع و عیان ۹ هزار و ۹۹۳ متر مربع در حضور استاندار کرمان به امضای طرفین رسید.

قرارداد سرمایه‌گذاری بین شهرداری کرمان و ارسلان شجاعی نماینده خانم کردستانی با مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان برای ساخت ۳۷ واحد مسکونی در زمینی با عرصه یکهزار و ۲۲۹ متر مربع و عیان هشت هزار و ۱۵۲ متر مربع نیز منعقد شد