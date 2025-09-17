به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ابوالفضل زمانی فرد مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: برداشت زیتون کنسروی از سطح ۶ هزار و ۵۴۳ هکتار باغ‌های این استان آغاز شده است و تا اوایل آذر ماه با برداشت ارقام روغنی ادامه دارد.

وی افزود: پیش بینی می‌شود افزون بر ۱۶ هزار تن زیتون کنسروی و روغنی تولید شود.

زمانی فرد تصریح کرد: استان فارس جایگاه دوم تولید زیتون و رتبه چهارم سطح باغ‌های این محصول در کشور را دارد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: شهرستان‌های فسا، استهبان، بیضا، خفر، زرین دشت، شیراز، فسا و کوار از مهمترین شهرستان‌های تولیدکننده زیتون هستند و عمده ارقام تولیدی این محصول تخم کبکی، زرد و کنسروالیا است.

وی افزود: عملکرد ۳۶ تن در هکتار از بهره وری این محصول در استان رقم خوره که نشان از ظرفیت بالای فارس برای تامین نیاز‌های داخلی و صادراتی است.

زمانی فرد تاکید کرد: با توجه به سازگاری زیتون با شرایط اقلیمی استان و نقش این محصول در اقتصاد کشاورزی و ایجاد اشتغال و همچنین افزایش سرانه مصرف این محصول به عنوان یکی از سالم‌ترین روغن‌های گیاهی، توسعه ارقام روغنی در دستور کار اجرایی قرار دارد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، گقت: وجود کارخانه‌ها و کارگاه‌های فرآوری زیتون و فعالیت آنها می‌تواند یکی از موارد موفقیت در طرح توسعه باغ‌های زیتون باشد که لازم است در خصوص حمایت از آنها، بحث کاهش واردات روغن‌های خارجی که از کیفیت پایین تری نسبت به تولید داخل برخوردار هستند در دستور کار قرار گیرد.