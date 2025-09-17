به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنابر اعلام اداره کل هواشناسی استان مرکزی در بعضی از ساعات سرعت وزش باد نسبتا شدید تا شدید به خصوص در ساعات ظهر و بعدازظهر سرعت باد لحظه‌ای طی این مدت در بعضی از ساعات (به خصوص روز جمعه) در مناطقی از استان از ۷۰ کیلومتر بر ساعت فراتر خواهد رفت.

همچنین احتمال خیزش و انتقال گردوخاک از کشور عراق و همچنین خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد استان مرکزی پیش بینی شده است.

احتمال جابجایی اشیاء سبک و خسارت به سازه‌های ناپایدار به خصوص پوشش گلخانه‌ها و احتمال کاهش کیفیت هوا و دید افقی به دلیل احتمال وقوع پدیده گردوخاک از دیگر پیش بینی های اداره کل هواشناسی است.

استحکام بخشی به سازه‌های سبک و ناپایدار، اجتناب از کارکردن در اماکن مرتفع و عدم صعود به ارتفاعات، جمع آوری محصولات زراعی برداشت شده و انتقال به انبار استاندارد و خودداری گروه‌های حساس از حضور در فضای باز و در صورت افزایش شاخص آلودگی هوا توصیه شده است.