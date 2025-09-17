افزایش گرادیان فشاری و افزایش سرعت وزش باد برای دو روز جمعه و شنبه هفته جاری پیش بینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنابر اعلام اداره کل هواشناسی استان مرکزی در بعضی از ساعات سرعت وزش باد نسبتا شدید تا شدید به خصوص در ساعات ظهر و بعدازظهر سرعت باد لحظهای طی این مدت در بعضی از ساعات (به خصوص روز جمعه) در مناطقی از استان از ۷۰ کیلومتر بر ساعت فراتر خواهد رفت.
همچنین احتمال خیزش و انتقال گردوخاک از کشور عراق و همچنین خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد استان مرکزی پیش بینی شده است.
احتمال جابجایی اشیاء سبک و خسارت به سازههای ناپایدار به خصوص پوشش گلخانهها و احتمال کاهش کیفیت هوا و دید افقی به دلیل احتمال وقوع پدیده گردوخاک از دیگر پیش بینی های اداره کل هواشناسی است.
استحکام بخشی به سازههای سبک و ناپایدار، اجتناب از کارکردن در اماکن مرتفع و عدم صعود به ارتفاعات، جمع آوری محصولات زراعی برداشت شده و انتقال به انبار استاندارد و خودداری گروههای حساس از حضور در فضای باز و در صورت افزایش شاخص آلودگی هوا توصیه شده است.