به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، مدیر کل آموزش و پرورش گلستان با اعلام این خبر در کفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب گفت: تنها حدود هزار دانش آموز باقی ماندهاند که احتمالا از اتباع باشند.
قدرت اله نظری افزود: با وجود کلاس های درس پایه اول با حداقل پنج دانش آموز در استان امیدواریم در چند روز باقی مانده این دانش آموزان هم ثبت نام شوند و تحصیل خود را آغاز کنند.
وی گفت: تا کنون ۹۶ درصد انش آموزان کتابهای خود را در سامانه کتب درسی سفارش دادهاند و حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار جلد کتاب وارد استان شده و در حال توزیع در شهرستان هاست و ۵ عنوان کتاب هم هنوز به استان تحویل نشده که در هفته اول مهر تامین و توزیع خواهد شد.
وی درباره تهیه نوشت افزار هم گفت: مسئولان مربوطه امسال تصمیمی برای برپایی نمایشگاه فروش نوشت افزار نگرفتند و در آموزش و پرورش هم با وجود پی گیری ما به علت نبودن تولید کنندگان و فروشندگان عمده داخل استان و آماده نبودن فروشندگان جزء برای تخفیفهای مورد نظر ما نمایشگاهی تشکیل نشد، اماپویشهایی را راه اندازی کردهایم وگروههای اجرایی، ستاد اجرایی فرمان امام، اصناف و خیران در حال تهیه و توزیع نوشت افزار در مناطق محروم استان هستند.