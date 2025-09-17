پخش زنده
امروز: -
مشاوره گرفتن و مشورت کردن از افراد عاقل و صاحب خرد، یکی از راههایی است که افراد را قدم به قدم به آرزوهایشان نزدیک میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ ضرورت مشورت یک مساله عقلی است و هر انسان عاقل و خردمندی این ضرورت را درک میکند و هیچ خردمندی خود را ازآن بی نیاز نمیداند.
حضرت علی (ع) میفرماید: هیچ انسان عاقل و خردمندی از مشاوره بی نیاز نمیگردد. مشورت در نگاه امیرمومنان (ع) یکی از ضرورتهای اساسی برای اداره امور به ویژه تصمیم گیری است.
مشاوره گرفتن و مشورت کردن از افراد عاقل و صاحب خرد، یکی از راههایی است که افراد را قدم به قدم به آرزوهایشان نزدیک میکند. چرا که حضرت علی (ع) در این باره میفرمایند: «با افراد عاقل و صاحب خرد مشورت کن تا از لغزش و پشیمانی ایمن گردی.» مشورت و نظرخواهی از دیگران یکی از عوامل مهم و مسائل حیاتی و تصمیم گیری است، با توجه به وسعت موضوعات و پیچیدگی مسائل و نیز گستردگی اطلاعات، یک نفر قادر به شناخت همه مسائل و به دست آوردن همه اطلاعات لازم در مورد یک مساله نیست و در نتیجه نمیتواند تصمیم منطقی و درستی در مورد آن اتخاذ نماید.
با مردان بزرگ مشورت کنید
امیرمومنان حضرت علی (ع) در مورد عواقب عدم مشورت و استبداد به رای چنین هشدار میدهد؛ کسی که استبداد در رای داشته باشد هلاک میشود و کسی که با مردان بزرگ مشورت کند در عقل و دانش آنان شریک میشود.
ضرورت مشورت یک مساله عقلی است و هر انسان عاقل و خردمندی این ضرورت را درک میکند و هیچ خردمندی خود را ازآن بی نیاز نمیداند. حضرت علی (ع) میفرماید: هیچ انسان عاقل و خردمندی از مشاوره بی نیاز نمیگردد.
مشورت در نگاه امیرمومنان (ع) یکی از ضرورتهای اساسی برای اداره امور به ویژه تصمیم گیری است. آن حضرت مشورت و نظرخواهی از دیگران را قویترین و محکمترین پشتیبان و حامی میداند و میفرماید: هیچ حامی و پشتیبانی، استوارتر و محکمتر از مشورت کردن نیست.
مشورت کردن و استفاده از نظرها و دیدگاههای دیگران پیامدهای مثبت و فواید زیادی دارد. آثار و برکات فراوانی که از مشورت کردن نصیب انسان میشود، هرگز از تفکر فردی و امکانات و منابع فراوان مادی به دست نمیآید. در اینجا به بخشی از برکات مشورت به صورت اختصار میپردازیم.