به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سردار امجدیان گفت: در پی گزارش یکی از شهروندان با موضوع کلاهبرداری از وی، پیگیری موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات اولیه ماموران پلیس آگاهی مشخص شد مال باخته به دنبال خرید یک خودرو مبلغی را به عنوان بیعانه به حساب فروشنده پرداخت کرده که در ادامه فروشنده پاسخگوی تماس‌های او نبوده است.

امجدیان به شناسایی و دستگیری متهم اشاره کرد و گفت: این متهم در این خصوص بیعانه‌ای به مبلغ ۲ میلیارد و ۴۰ میلیون ریال برای فروش خودرو دریافت کرده بود.