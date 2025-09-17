بیش از پنجاه نهاد و گروه‌های مختلف مردمی همزمان با سفر رسمی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به انگلیس اعلام کردند با برگزاری تظاهرات گسترده، خشم و اعتراض خود را به حضور و سیاست‌های ترامپ به ویژه در کمک به نسل کشی فلسطینیان نمایش خواهند گذاشت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ دونالد ترامپ سه شنبه، شب هنگام و در میان تدابیر شدید امنیتی با دعوت چارلز شاه انگلیس برای برنامه‌ای دو روزه به این کشور سفر کرده است.

همزمان با سفر ترامپ به انگلیس تدابیر امنیتی علاوه بر محل‌های حضور او، در اطراف سفارت آمریکا و اقامتگاه سفیر امریکا در لندن که ترامپ شب را در آن به سر می‌برد نیز تشدید شده است.

گروه‌های مختلف مردمی با نام «ائتلاف ترامپ را متوقف کنید» اعلام کردند برغم تدابیر شدید امنیتی و ایجاد موانع متعدد میدان اعتراض به ترامپ و حامیانش را خالی نخواهند گذاشت و هر کجا که ترامپ حضور داشته باشد فریاد خشم و اعتراض آنان نیز بلند خواهد بود.

گروه‌های مردمی با ابراز خشم و انزجار از سیاست‌های ترامپ به ویژه در کمک به اسراییل برای نسل کشی فلسطینیان همچنین اعلام کردند همزمان با حضور ترامپ در انگلیس تظاهرات گسترده‌ای را با برافراشتن پرچم‌های فلسطین از برابر ساختمان مرکزی بی بی سی در اعتراض به رویکرد این رسانه دولتی انگلیس تا خیابان‌های اطراف پارلمان و ساختمان نخست وزیری انگلیس برگزار و حضور او را محکوم خواهند کرد.

رسانه‌ها در انگلیس اعلام کردند هزاران نفر از نیرو‌های امنیتی و پلیس، از زمین، هوا و رودخانه تیمز با اجرای تدابیر شدید و کم سابقه امنیتی به ویژه در اطراف محل اقامت رئیس جمهور آمریکا، حفاظت از او را برعهده دارند.

پلیس شعاع چند کیلومتری فضای محل اقامت ترامپ را محدوده پرواز ممنوع اعلام کرده است و در زمین نیز مسیر‌های منتهی به محل اقامت ترامپ با موانع فلزی و حضور پر شمار نیرو‌های امنیتی و پلیس مسلح حفاظت می‌شود.

گروه‌های مردمی می‌گویند ترامپ که شب هنگام وارد انگلیس شده همچون گذشته ناچار است برای دور ماندن از فریاد‌های خشم و اعتراض‌های مردمی، بدور از مردم اوقات خود را در انگلیس سپری کند به همین علت برنامه دیدار‌های رسمی او نه در کاخ باکینگهام بلکه در خارج از لندن و اقامت گاه‌های برون شهری وینزور و چکرز برنامه ریزی شده است.

سال ۲۰۱۹ و در دور اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ نیز قشر‌های مختلف مردم انگلیس بزرگترین تظاهرات ضد یک رئیس جمهور در تاریخ این کشور را علیه ترامپ رئیس جمهور آمریکا برگزار کردند و بالن مضحک ترامپ کودک را به نمایش گذاشتند.

در مراسم استقبال از ترامپ در فرودگاه استنستد ایوت کوپر وزیر خارجه آمریکا حضور یافت فردی که در دور نخست سفر ترامپ به شدت با او تاخته و سیاست هایش را به باد انتقاد گرفته بود.

دیدار رئیس جمهور آمریکا با شاه انگلیس و نخست وزیر این کشور در شرایطی برگزار می‌شود که به گفته کارشناسان، انگلیس از نظر سیاسی و اقتصادی در بدترین شرایط پس از جنگ جهانی دوم قرار دارد و نخست وزیر انگلیس، به علت از دست دادن چندین مقام ارشد خود به علت فساد مالی واخلاقی در یک ماه اخیر از جمله مندلسون سفیر انگلیس در آمریکا و نیز ناتوانی در تحقق وعده‌های انتخاباتی، در ضعیف‌ترین شرایط پس از به دست گرفتن قدرت قرار دارد.

کایر استامر رهبر حزب کارگر و نخست وزیر انگلیس از نیمه تیر ماه پارسال قدرت سیاسی را در این کشور به دست گرفته است.