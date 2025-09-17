پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی شهرستان از دستگیری ۲ نفر سارق حرفهای سیم و کابل برق با اعتراف به ۷۰ فقره سرقت در شهرستان میاندوآب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سرهنگ فخرالدین رستم پور در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت به دنبال وقوع سرقتهای متعدد سیم و کابل برق در شهرستان میاندوآب ماموران پلیس آگاهی در حین گشتزنی شبانه ۲ نفر سارق حرفهای سیم و کابل برق با خودرو پراید را شناسایی و دستگیر و به مقر پلیس منتقل کردند.
وی با بیان اینکه متهمان دربازجوییهای بعمل آمده به ۷۰ فقره سرقت کابل برق از سطح شهرستان معترف شدند، گفت: بنا به اظهارات کارشناسان مربوطه ارزش اموال مسروقه ۲۰ میلیارد ریال میباشد.
این مقام انتظامی افزود: در این رابطه یک دستگاه پراید توقیف و دو نفرسارق سیم برق دستگیر و به همراه پرونده متشکله به مراجع قضایی داده شدند
سرهنگ رستم پور در پایان از عموم شهروندان خواست که در صورت مشاهده و مواجهه با هرگونه موارد مشکوک موضوع را در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند و همچنین شماره تلفن ۱۹۷ پلیس آماده دریافت هرگونه نظرات پیشنهادات و تقدیر شما همشهریان عزیز از عملکرد پلیس میباشد.