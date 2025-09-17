به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، خواهران بسیج دانشجویی ۳۰ دانشگاه استان یزد بیانیه حمایت از مهدیه اسفندیاری صادر کردند.

《بسم الله الرحمن الرحیم》

احترام به حق آزادی بیان افراد و به ویژه دانشجویان در جهان از مهم‌ترین حقوقی است که لازم است دولت‌ها به رسمیت بشناسند، هم چنین شعار مقابله با جرم انگاری دولت‌ها در خصوص اقدامات سفیران عدالت و آزادی نیز، سال هاست در ویترین شعار‌های سازمان ملل و به ویژه دولت‌های اروپایی خاک میخورد؛ این درحالی است که کشور‌های مدعی آزادی از جمله فرانسه، آمریکا، آلمان و بیش از ۸۰ کشور دیگر دنیا با تایید نمادین این شعارها، حمایت خود را از اقدامات عدالت طلبانه دانشجویان و آزادی خواهان اعلام داشتند، اما گویی این شعار‌ها فقط بر روی کاغذ معتبرند و در دنیای واقعی هیچ اعتباری نزد مدعیان دروغین آزادی بیان ندارند.

اکنون در سال ۲۰۲۵ گویی عدالت و آزادی جایی در تاریخ دفن گردیده و هر صدایی که از آن شنیده شود، بلافاصله توسط مدعیان دروغین آزادی، خاموش خواهد شد؛ اینک گویی اگر افراد سفیر عدالت و آزادی باشند، دیگر قطعنامه‌های سازمان ملل هم برایشان سودی ندارد و تک به تک در گوشه‌های تاریخ به فراموشی سپرده خواهند شد! واقعیت ماجرا این است که این شعار‌ها تا زمانی از دولتمردان اروپایی شنیده میشود که منفعت شان تامین میشود و به اهداف هم پیمان هایشان خللی وارد نمیشود!

امروز در جایی از تاریخ ایستاده‌ایم که دختر جوان و دانشجویی که تنها جرمش عدالت خواهی و دفاع از آرمان‌های انسانی اش است، در مهد دروغین آزادی یعنی کشور فرانسه که خود داعیه آزادی و عدالت را دارد، زندانی شده و صدایش به اصل‌های حمایتی سازمان ملل نمیرسد!

او بازداشت شده، چون صدای کودکان مظلوم و بی صدای غزه گردیده، او در بند است، چون انسانیتش به او اجازه نداده تا در مقابل ظلم و کودک کشی رژیم غاصب صهیونیستی سکوت کند!

امروز صدای ما به عنوان دانشجویان آزادی خواه استان یزد، صدای عدالت و آزادی است؛ ما به حمایت از بانویی برخاسته‌ایم که نماد شجاعت و ایستادگی است، بانویی که نماینده نسل جوان و پرشور کشور ماست که به ظلم و نابرابری نه می‌گوید. او به ما نشان داده که حتی در سخت‌ترین شرایط، امید و قدرت نهفته در دل ایرانی هیچ گاه خاموش نمی‌شود! باید از مدعیان دروغین آزادی پرسید که مصداق این ادعای عدالت و آزادی کجاست؟! در زندانی کردن سفیران آزادی؟ در به بند کشیدن صدای حقیقت؟

و باید از آنها که داعیه حقوق بشر دارند پرسید که اگر ماجرا وارونه بود و شهروندی فرانسوی در ایران بازداشت میشد، آیا باز هم سازمان ملل و نهاد‌های بین المللی مربوطه سکوت میکردند؟! یا جمهوری اسلامی متهم بود به بی عدالتی؟!

اینک ما جمعی از خواهران دانشجوی استان یزد، از نهاد‌های حقوقی بین المللی و در راس آنان سازمان ملل خواستار پاسخگویی رسمی درباره علت بازداشت خانم مهدیه اسفندیاری و آزادی هرچه سریع‌تر ایشان هستیم؛ همچنین از سفارت ایران در فرانسه تقاضا داریم امور حقوقی آزادی ایشان را بر مبنای قطعنامه‌های بین المللی صیانت از دانشجویان تسریع بخشند.

باشد که با آزادی این بانوی شجاع، جان تازه‌ای به سفیران عدالت و آزادی در جهان بخشیده شود.

امضا کنندگان:

دانشگاه علوم پزشکی یزد

دانشگاه سراسری یزد

دانشگاه آزاد اسلامی یزد

دانشگاه فرهنگیان یزد

دانشگاه سراسری اردکان

دانشگاه سراسری میبد

دانشگاه علم و هنر یزد

دانشگاه پیام نور یزد

دانشگاه شهید مطهری یزد

دانشگاه فنی حضرت رقیه (س) یزد

دانشگاه علمی کاربردی جواد الائمه

دانشگاه امام جواد (ع)

دانشگاه آزاد اردکان

دانشگاه پیام نور اردکان

دانشگاه فنی اردکان

دانشگاه فنی امین خاتم

دانشگاه آزاد خاتم

دانشکده علوم پزشکی ابرکوه

دانشگاه آزاد اسلامی ابرکوه

دانشگاه پیام نور ابرکوه

دانشگاه آزاد میبد

دانشکده علوم پزشکی میبد

دانشکده فنی زهرایی میبد

دانشکده علوم قرآنی میبد

دانشگاه پیام نور تفت

دانشکده پردیس شکیب مهریز

دانشگاه پیام نور مهریز

دانشگاه آزاد مهریز

دانشگاه آزاد بافق

دانشگاه پیام‌نور بافق