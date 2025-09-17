به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محسن زنگنه اظهار داشت: جلسه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه مجلس در خصوص اصلاح ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، در زمینه نحوه بررسی لایحه بودجه سالانه، روز گذشته برگزار شد. خوشبختانه این مصوبه مغایر سیاست‌های کلان کشور شناخته نشد و مورد تأیید مجمع قرار گرفت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: اکنون در انتظار نظر شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس پیرو طرح اصلاح ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی هستیم که ان‌شاءالله طی این هفته یا هفته آینده نظر خود را به مجلس اعلام خواهد کرد. اصلاح ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی، به شفاف‌تر و کارآمدتر شدن فرآیند بررسی لایحه بودجه در مجلس کمک خواهد کرد.