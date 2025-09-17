استان زنجان، با تاریخی غنی و میراثی کهن، پتانسیل بالایی برای جذب گردشگر دارد. اما آیا هجدهمین جشنواره ملی آش ایرانی توانسته است از این پتانسیل به درستی استفاده کند و طعم واقعی موفقیت را در جذب گردشگر بچشد.

​به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز زنجان؛ نمایشگاه آش ایرانی از ۲۴ تا ۲۸ شهریورماه در محل دائمی نمایشگاه‌های ملی کاسپین، هجدهمین جشنواره ملی آش ایرانی و نوزدهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی در حال برگزاری است. این نمایشگاه‌ها با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری کشورمان برپا شده است

در این نمایشگاه ۱۵۰ غرفه به معرفی هنر‌های اصیل ایرانی می‌پردازند و در بخش جشنواره آش نیز ۴۰ غرفه از سراسر کشور در حال پخت و عرضه انواع آش هستند.

امسال مهمانانی از کشور‌های دوست و همسایه شامل عراق، پاکستان، افغانستان و هندوستان در این جشنواره حضور دارند.

گردشگری زنجان در محاق

به نظر می رسد با وجود اینکه به برکت تاریخ؛ استان زنجان میراث های کهن و با ارزشی در دل خود دارد که می تواند دل و دیده هر گردشگر اهل ذوقی را سیراب کند متاسفانه بود و نبود آنها چندان در توسعه گردشگری استان اثر ندارد.

با توجه به اینکه هجدهمین دوره جشنواره آش ایرانی برگزار می‌شود، این پرسش مطرح است که آیا این رویداد با تمام فراز و نشیب‌هایش، توانسته است استاندارد‌های لازم برای تبدیل شدن به یک رویداد آشپزی بین‌المللی را کسب کند و تا چه میزان در جذب گردشگر به استان زنجان موفق بوده است؟