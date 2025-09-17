خبرهای ورزشی چهارشنبه بیست و ششم شهریور

خبرهای ورزشی چهارشنبه بیست و ششم شهریور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، امیر رضا آقامحمدی و آریا مقسم حمیدی تکواندوکاران قزوینی صاحب عناوین قهرمانی در لیگ نونهالان منطقه ۲ کشور شدند.

آرمین رحیمی و محمدطاها افشاری هم در این مسابقات سوم شدند.

لیگ تکواندوی نونهالان منطقه ۲ کشور به میزبانی کرج برگزار شد.