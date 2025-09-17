خبرهای ورزشی چهارشنبه بیست و ششم شهریور
از درخشش تکواندوکاران قزوینی در لیگ نونهالان تا رقابت کبدی کاران استان با حریفان کشوری را در این بسته خبری بخوانید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، امیر رضا آقامحمدی و آریا مقسم حمیدی تکواندوکاران قزوینی صاحب عناوین قهرمانی در لیگ نونهالان منطقه ۲ کشور شدند.
آرمین رحیمی و محمدطاها افشاری هم در این مسابقات سوم شدند.
لیگ تکواندوی نونهالان منطقه ۲ کشور به میزبانی کرج برگزار شد.
رقابت کبدی کاران استان با حریفان در مسابقات جوانان کشور
تیم کبدی استان در گروه هشتم این مسابقات با یزد و قم هم گروه شد.
این مسابقات از فردا به مدت سه روز در همدان برگزار خواهد شد.
سه فوتسالیست قزوینی در راه روسیه
امیرحسین عبدالرزاقی، حسین رضا یوسفی و ابوالفضل زمانی به همراه تیم فوتسال جوانان کشور عازم روسیه شدند.
تیم ملی در این اردوی تدارکاتی دو دیدار دوستانه مقابل روسیه برگزار می کند.
ملی پوشان جوان فوتسال برای بازی های آسیایی جوانان به میزبانی بحرین آماده می شوند.
راهیابی دختران والیبالیست قزوین به جمع هشت تیم برتر کشور
تیم والیبال دختران استان با برتری مقابل کرج راهی مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جوانان کشور شد.
والیبالیست های استان در این بازی با نتیجه ۳-۲ مقابل کرج به برتری رسیدند.
مسابقات والیبال جوانان کشور در اراک برگزار می شود.