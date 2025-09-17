۸۰۰ بسته لوازمالتحریر بین دانشآموزان مددجوی نکا توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مراسم توزیع ۸۰۰ بسته لوازمالتحریر ویژه دانشآموزان مددجوی کمیته امداد امام خمینی (ره) ، به ارزش بیش از یک میلیارد و دویست میلیون تومان، با حضور امام جمعه شهرستان نکا، مدیرکل کمیته امداد مازندران، خیرین و جمعی از خانوادههای شهدا در مصلای امام خمینی (ره) این شهرستان برگزار شد.
دکتر معافی مدیرکل کمیته امداد مازندران گفت: این رزمایش حاصل همت جمعی خیرین و همکاران کمیته امداد است. علاوه بر توزیع بستههای تحصیلی، برنامههای متنوعی همچون اعزام دانشآموزان به مشهد مقدس، برگزاری اردوهای فرهنگی و حمایتهای تحصیلی در دستور کار قرار دارد. حتی شاهد بودیم یک دانشآموز خیر کوچک با کارت هدیه خود به خانوادهای نیازمند کمک کرد؛ این فرهنگسازی باید در جامعه نهادینه شود.
در پایان مراسم، از تلاش خیرین، مسئولان کمیته امداد و همراهی مردم مؤمن شهرستان نکا قدردانی شد و بستههای لوازمالتحریر به دانشآموزان اهدا گردید.