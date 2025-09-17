به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، بر اساس اعلام روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هدف این فراخوان حمایت از چاپ آثار و برپایی نمایشگاه عکس در هفته دفاع مقدس است.

عکاسان می‌توانند حداکثر ۱۰ قطعه از بهترین آثار خود را با محوریت اردو‌های راهیان نور ارسال کنند.

حداقل وضوح آثار ارسالی باید ۸ مگاپیکسل و حجم فایل‌ها دست‌کم ۱۰ مگابایت باشد.

ویرایش عکس تنها در حد اصلاح رنگ، نور و برش مجاز است و مسئولیت حقوقی مالکیت آثار بر عهده ارسال‌کننده خواهد بود.

عکس‌ها باید دارای عنوان، نام و مشخصات عکاس و شماره تماس باشد.

همه شرکت‌کنندگان گواهی معتبر نمایشگاه گروهی، لوح تقدیر و هدیه یادبود اهدا می‌شود.

مهلت ارسال آثار تا ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ اعلام شده و نمایشگاه در هفته دفاع مقدس برگزار خواهد شد.