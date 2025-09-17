چهار هزار تبعه غیرمجاز افغانستانی حین خروج از کشور در مرز دوغارون تایباد، از خدمات بهداشتی و درمانی رایگان استفاده کردند.

در دو ماه گذشته این خدمات در قالب درمان سرپایی برای دو هزار و ۶۸۱ نفر از اتباع و در حوزه سلامت محور مانند فشارخون و تست قند، به یک هزار و ۳۱۹ مهاجر به صورت رایگان ارائه شده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، رئیس جمعیت هلال احمر تایباد گفت:

هادی رمضانی افزود: این خدمات پزشکی روزانه از سوی پنج نیروی داوطلب هلال احمر آقا و خانم در یک مرکز سیار ویژه اتباع خارجی در محل ساماندهی آنها انجام می‌شود.

او ادامه داد: همچنین در ۷۰ روز گذشته افزون بر هشت میلیارد و ۶۳۲ میلیون ریال اقلام بهداشتی در بین مهاجران افغانستانی غیرمجاز حین خروج از کشور در مرز دوغارون توزیع شد.

وی افزود: این اقلام در قالب هزار و ۳۲۸ بسته در اختیار خانواده‌های اتباع قرار گرفته که شامل صابون، شامپو، خمیردندان، مسواک، شانه، دستمال کاغذی، حوله و ناخن گیر است.

رمضانی به توزیع برخی از اقلام دارویی رایگان هم اشاره و بیان کرد: از ۱۵ تیر امسال تاکنون در بین ۹۵۴ تبعه افغانستانی، مقدار قابل توجهی دارو‌های اضطراری توزیع شده است.

وی اضافه کرد: به منظور کمک‌های بشر دوستانه، ۱۵ هزار و ۸۷۵ عدد آب معدنی و سه هزار و ۱۷۶ عدد ماسک نیز در بین اتباع توزیع شده است.

به منظور برخورد با حضور غیر قانونی اتباع کشور‌های خارجی در ایران، اتباع غیرمجاز افغانستانی شناسایی شده در ۱۱ استان کشور، بعد از سیر مراحل قانونی از طریق معبر دوغارون به افغانستان بازگردانده می‌شوند.

۹۵۰ هزار و ۳۳ نفر از اتباع غیرمجاز افغانستانی از ابتدای امسال تا ۲۴ شهریورماه، از طریق مرز دوغارون به کشور خود بازگشته‌اند.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد، ۹۰ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد و به واسطه وجود گذرگاه دوغارون در این نوار مرزی از اهمیت اقتصادی ویژه‌ای برخوردار است.