

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس گفت: با اعلام گزارش واژگونی خودرو پژو پارس، صد متر بعد از ذوب آهن کوار به سمت آباده، نیرو‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

او ادامه داد: در این حادثه ۲ نفر بر اثر شدت حادثه و جراحات وارده و قبل از رسیدن اورژانس جان خود را از دست دادند.

وکیل زاده افزود: همچنین ۳ نفر در این حادثه مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه برای تکمیل و ادامه درمان به بیمارستان فاطمه الزهرا کوار منتقل شدند.

مسئول روابط عمومی اورژانس فارس گفت: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس و یک دستگاه آمبولانس هلال احمر به محل اعزام شدند.