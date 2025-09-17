مرحله یک چهارم نهایی مسابقات اسکیت سرعت قهرمانی جهان به میزبانی بیداهه چین برگزار شد و طی آن نمایندگان ایران به رقابت پرداختند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیرمهدی یاحقی که در گروه دوم با ورزشکارانی از کشور‌های چین‌تایپه و فرانسه همگروه بود، توانست با ثبت زمان ۱۰.۰۲۲ با پیشی گرفتن از ۲ ورزشکار دیگر ضمن عبور از خط پایان به عنوان نفر نخست به مرحله نیمه‌نهایی این رقابت‌ها راه پیدا کند.

محمدامین صمیمی‌فر دیگر نماینده کشورمان هم در گروهی که ورزشکارانی از کشور‌های ایتالیا و فرانسه حضور داشتند، توانست رکورد ۱۰.۳۷۳ را به ثبت برساند و پس از ورزشکار کشور ایتالیا نفر دوم گروه خود شود، اما نتوانست به مرحله بعدی این رقابت‌ها راه پیدا کند.

یاحقی در مرحله نیمه‌نهایی باید با اسکیت بازانی از کشور‌های کلمبیا و چین‌تایپه برای صعود به فینال رقابت کند.

مرحله نیمه‌نهایی ظهر امروز (چهارشنبه) برگزار خواهد شد.