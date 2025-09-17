به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان. دبیر جشنواره ملی عکس نگاران درباره این رویداد گفت: شرکت‌کنندگان به نخلستان‌ها و روستا‌های اطراف مناطق سراوان، گشت، ناهوک و خاش اعزام شدند و به ثبت تصاویری از آیین سنتی برداشت خرما و شرایط اقلیمی ویژه و جلوه‌های فرهنگی و زیست‌بومی منطقه پرداختند.

صادق سوری استقبال عکاسان حرفه‌ای و علاقه‌مندان محلی از این رویداد را چشمگیر خواند و افزود: برگزاری کارگاه‌های آموزشی میدانی و جلسه‌های نقد و بررسی آثار از دیگر بخش‌های این برنامه تخصصی بود.

رییس انجمن سینمای جوان سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: در این رویداد، عکاسان پیشکسوت و شناخته‌شده سیستان و بلوچستان حضور داشتند و تجربه‌های خود را با نسل جوان عکاسان به اشتراک گذاشتند.

سوری، هدف از برگزاری این اردو را ثبت میراث تصویری سیستان و بلوچستان، ارتقای سطح کیفی عکاسی مستند و ایجاد فضای تبادل تجربه میان عکاسان عنوان کر