کتاب گویای «سردار بی بی مریم بختیاری»، مستند «شانه برگیسوی خورشید»، میانبرنامه «عطر دمنوش» و فیلم «مکانی آرام»، خبرهای امروز رسانه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کتاب گویای «سردار بی بی مریم بختیاری»، در پایگاه ایران صدا منتشر شد.
«بیبی مریم»، در دوران مشروطه یکی از فعالان آزادیخواه بود و تا پایان عمر بهعنوان یک شخصیت ضد استعماری فعالیت کرد.
«شانه برگیسوی خورشید»، فردا ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه چهار پخش میشود.
این مستند درباره زندگی و کارنامه هنری رضا بدرالسماء نقاش و نگارگر اصفهانی است.
«مکانی آرام»، روز اول امشب ساعت ۲۳ از شبکه نمایش پخش و فردا ساعت ۱۵ بازپخش میشود. این فیلم محصول ۲۰۲۴ داستان حمله گروهی از موجودات بیگانه به زمین است که قدرت شنوایی بسیار حساسی دارند-
میانبرنامه «عطر دمنوش» از شبکه مستند پخش میشود.
بررسی خواص درمانی گیاهان مختلف و نقش آنها در حفظ سبک زندگی سالم موضوع این میان برنامه است.