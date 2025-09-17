پخش زنده
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت: از زمان راهاندازی کارگاه لجستیک معکوس و تمرکز بر مدیریت چرخه عمر تجهیزات در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ تاکنون، ارزش تجهیزات بازیافتی به ۱۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما اکبر فرجنیا از دستاوردهای قابل توجه این شرکت در زمینه بازیافت و بازتولید تجهیزات برقی خبر داد و گفت: مدیریت اصولی داراییهای فیزیکی و توجه به چرخه عمر کالا، علاوه بر افزایش بهرهوری و جلوگیری از خریدهای غیرضروری، زمینهساز صرفهجویی مالی و ارتقای سطح آمادگی عملیاتی شرکت شده است.
وی افزود: از زمان راهاندازی کارگاه لجستیک معکوس و تمرکز بر مدیریت چرخه عمر تجهیزات از اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ تاکنون، ارزش تجهیزات بازیافتی به ۱۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال رسیده است.
فرجنیا اظهار داشت: تنها در مردادماه بیش از ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال و تا ۲۳ شهریور حدود ۶ میلیارد و ۱۴۶ میلیون ریال صرفهجویی حاصل شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز افزود: در مجموع بیش از ۴۰۶۶ قلم تجهیزات شامل انواع کنتاکتور، هواکش، کلید فیوز گردان، کلمپ نول بیهتال، تجهیزات روشنایی معابر و چراغهای LED با تعمیر و بازسازی وارد چرخه بهرهبرداری مجدد شدهاند. اقلام غیرقابل استفاده نیز طبق ضوابط قانونی از رده خارج میشوند.
وی با اشاره به سرمایهگذاری اولیه ۲۰ میلیاردریالی و تجهیز سولهای به مساحت هزار مترمربع، خاطرنشان کرد: این طرح با مشارکت ۵ نفر از کارکنان متخصص شرکت اجرا شد و بهعنوان نمونهای موفق از اجرای لجستیک معکوس در صنعت برق علاوه بر آزادسازی فضای انبارها، به ساماندهی موجودیها و جلوگیری از هدررفت سرمایههای شرکت کمک کرده است.
فرجنیا در پایان تاکید کرد: تکیه بر توان فنی نیروهای داخلی در تعمیر و بازیافت تجهیزات، اقدامی موثر در صیانت از منابع شرکت و حرکت در مسیر توسعه پایدار به شمار میرود.