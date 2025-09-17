سخنگوی کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس از نهایی‌شدن بررسی آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در این کمیسیون خبر داد و گفت: این اقدام گامی مهم در راستای ارتقای جایگاه هیئت نظارت و صیانت از شأن مجلس و نمایندگی مردم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محسن زنگنه گفت: کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس در ادامه سفر خود به مشهد و در سومین روز کاری خود در هفته جاری، بررسی آیین‌نامه قانون نظارت بر رفتار نمایندگان - موضوع شیوه عملکرد هیات نظارت بر رفتار نمایندگان - را به پایان رساند.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولایت در مجلس تاکید کرد: بر اساس قانون، جزئیات نحوه اجرای قانون نظارت بر رفتار نمایندگان باید در کمیسیون آیین‌نامه داخلی تصویب شود که این موضوع طی سه جلسه دو ساعته مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتا این کمیسیون، آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را به پایان رساند.

سخنگوی کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس افزود: با نهایی شدن آیین‌نامه اجرایی، علاوه بر اصل قانون، این مقررات تکمیلی نیز موجب افزایش کارایی و جایگاه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان خواهد شد. این اقدام قطعاً در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری برای صیانت از شأن مجلس و جایگاه نمایندگی مردم صورت گرفته است.