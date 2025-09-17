پخش زنده
امروز: -
امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور تالارهای بورس کالای ایران میزبان عرضه ۷۵۳ هزار و ۲۵۶ تن انواع محصول است.
به گزارش خبرگزاری صد وسیما، امروز تالار حراج باز بیشترین حجم عرضه را به خود اختصاص داده است به طوری که در این تالار ۲۳۹ هزار و ۲۰۴ تن محصول شامل ۲۲۶ هزار تن روی، ۱۲ هزار تن فولاد و هزار و ۲۰۴ تن مواد شیمیایی روی میز فروش می رود.
تالار صادراتی کیش میزبان عرضه ۱۹۸ هزار و ۲۰۴ تن محصول است.۵۴ هزار و ۳۰۴ تن قیر،۴۰ هزار تن تختال، ۱۷ هزار تن سیمان، ۲ هزار تن کلینکر، ۴۰ هزار تن کنسانتره سنگ آهن،۲۵ هزار تن گندله، ۴ هزار تن گوگرد و ۴ هزار تن مس از مهم ترین محصولات عرضه شده دراین تالار است.
امروز ۱۵۷ هزار و ۹۰۱ تن محصول در تالار صنعتی روی میز فروش می رود.۱۱۳ هزار و ۴۲۵ تن میلگرد و ۴۴ هزار و ۴۷۶ تن ورق گرم از محصولات عرضه شده در این تالار است.
تالار فرعی میزبان عرضه ۱۲۳ هزار تن مواد پلیمری، شیمیایی، صنعتی، ضایعات و فولاد است.
امروز همچنین ۳۴ هزار و ۹۴۱ تن مواد پلیمری، قیر و شیمیایی در تالار پتروشیمی و فراورده های نفتی عرضه می شود.