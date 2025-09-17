به گزارش خبرگزاری صد وسیما، امروز تالار حراج باز بیشترین حجم عرضه را به خود اختصاص داده است به طوری که در این تالار ۲۳۹ هزار و ۲۰۴ تن محصول شامل ۲۲۶ هزار تن روی، ۱۲ هزار تن فولاد و هزار و ۲۰۴ تن مواد شیمیایی روی میز فروش می رود.

تالار صادراتی کیش میزبان عرضه ۱۹۸ هزار و ۲۰۴ تن محصول است.۵۴ هزار و ۳۰۴ تن قیر،۴۰ هزار تن تختال، ۱۷ هزار تن سیمان، ۲ هزار تن کلینکر، ۴۰ هزار تن کنسانتره سنگ آهن،۲۵ هزار تن گندله، ۴ هزار تن گوگرد و ۴ هزار تن مس از مهم ترین محصولات عرضه شده دراین تالار است.

امروز ۱۵۷ هزار و ۹۰۱ تن محصول در تالار صنعتی روی میز فروش می رود.۱۱۳ هزار و ۴۲۵ تن میلگرد و ۴۴ هزار و ۴۷۶ تن ورق گرم از محصولات عرضه شده در این تالار است.

تالار فرعی میزبان عرضه ۱۲۳ هزار تن مواد پلیمری، شیمیایی، صنعتی، ضایعات و فولاد است.

امروز همچنین ۳۴ هزار و ۹۴۱ تن مواد پلیمری، قیر و شیمیایی در تالار پتروشیمی و فراورده های نفتی عرضه می شود.