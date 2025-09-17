پخش زنده
امروز: -
شاخص کیفی هوا در شهرستان خرمشهر در وضع نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۹ صبح امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور در خرمشهر با ۱۲۷، شوش با ۱۱۹، ماهشهر با ۱۳۰، هندیجان با ۱۴۰، امیدیه با ۱۱۶، سوسنگرد با ۱۱۹، شوشتر با ۱۲۳، شوش با ۱۱۴ و اندیمشک با ۱۴۲ میکروگرم بر متر مکعب در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفتند.
همچنین شاخص کیفی هوا در اهواز با ۲۳۵ میکروگرم بر متر مکعب در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم قرار گرفت.
در این مدت شهرهای هویزه با ۱۶۲، بهبهان با ۱۵۱ و دزفول با ۱۵۷ میکروگرم بر متر مکعب در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروههای سنی گزارش شده است.
براساس دادههای این سامانه، شهرهای آبادان، شادگان، آغاجاری، رامشیر، هفتکل، رامهرمز، ملاثانی، ایذه، دزپارت، اندیکا، لالی و گتوند در وضع زرد و قابل قبول قرار گرفتند.
افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایطی که هوا " ناسالم" است، باید از فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز باید این گونه فعالیتها را کاهش دهند.
براساس طبقهبندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروهها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.