دونده همدانی، در مرحله پایانی رقابت های دو و میدانی قهرمانی نوجوانان و جوانان باشگاه های کشور، موفق به جابجایی دو رکورد باشگاهی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، دبیر هیئت دو و میدانی استان گفت: محمد یاسین گلمحمدی، با کسب مقام قهرمانی ۴۰۰ متر با مانع، موفق شد با ثبت زمان ۵۱.۵۵ ثانیه رکورد باشگاهی این ماده را که با زمان ۵۲.۶۹ ثانیه در اختیار خودش بود را ارتقاء دهد.

سید اصغر ذوقی احسن افزود: او در دومین مسابقه خود در ۴۰۰ متر امدادی هم موفق شد با ترکیب امیدرضا مرادی، رضا عهدنو و امیرحسین انتظاری با ثبت زمان ۳:۱۶.۷۸ دقیقه رکورد باشگاهی این ماده را جابجا کنند.

رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی باشگاه‌های نوجوانان و جوانان پسر کشور با حضور ۱۷۷ ورزشکار از تیم‌های باشگاهی و استانی در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران برگزار شد.