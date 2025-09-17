



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پانزدهمین روز از این جشنواره به موسیقی کلاسیک در شاخه ساز ویولن، ویولا و ویلنسل اختصاص داشت و داوران این بخش متشکل از مرجان قنبری مهر، ستاره بهشتی، پانیذ فریوسفی، سیاوش ظهیرالدینی، کریم قربانی، محسن تویسرکانی و ارسلان علیزاده اجرا‌های شرکت کنندگان را بررسی کردند.

در ابتدای داوری بخش ویولن ستاره بهشتی یکی از اعضای هیئت داوران ساز ویلن گفت: حاصل اشک‌هایی که ریختید و زحماتی که کشیدید را امروز روی این صحنه خواهید دید. جشنواره موسیقی جوان بخش کوچکی از یک رویداد بسیار بزرگتر است که صحنه گردان اصلی آن شما هستید. پس همین الان قبل شروع اجرا‌ها باید بدانید که شما برنده اصلی هستید و باید به شما و معلمان این شرکت‌کنندگان تبریک بگویم.

در حاشیه داوری‌های این روز ارسلان علیزاده یکی دیگر از اعضای هیات داوری هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان در ساز ویولنسل از رویای بسیاری از نوجوانان و جوانان علاقمند به موسیقی کلاسیک برای نواختن روی صحنه تالار رودکی سخن گفت.

وی با اشاره به اینکه جشنواره ملی موسیقی جوان تاثیر محسوسی بر جریان موسیقی در کشورمان داشته، تاکید کرد: مهمترین تاثیر این جشنواره فرصتی است که برای اجرا در اختیار جوانان و نوجوانان علاقمند به موسیقی قرار می‌دهد و این یک جریان کاملا فعال و پویا است. جوانان و نوجوانانی که در جشنواره شرکت می‌کنند، چه مقام بیاورند چه حتی مقام نیاورند، فعال‌تر می‌شوند و تلاش بیشتری می‌کنند. آنها سعی دارند سطح کیفی کارشان را ارتقا بدهند و این هم برای ما که تدریس می‌کنیم و هم برای خودشان خیلی خوب است.

علیزاده تصریح کرد: اجرای برنامه در تالار رودکی برای بسیاری از بچه‌های علاقمند به موسیقی شبیه به یک رویا است و بار‌ها و بار‌ها از آنها شنیده‌ام که می‌گویند حتی اگر مقام نیاورند باز هم به دلیل نواختن در تالار رودکی از شرکت کردن در جشنواره خوشحال می‌شوند.

نصیر حیدریان، رهبر ارکستر سمفونیک تهران که با حضور در تالار رودکی از برخی اجرا‌های شرکت کنندگان جشنواره موسیقی جوان دیدن کرده، درباره اجرا‌های این دوره گفت: هر بار که در جشنواره حاضر می‌شوم و اجرا‌ها را می‌بینم، تعجبم بیشتر از قبل می‌شود. با امکاناتی که وجود دارد و ساز‌هایی که در فروشگاه‌ها به فروش می‌رسند، پیشرفت جوانان در همه زمینه‌ها رو به افزایش است. حتی در ارکستر جوانان که چندی پیش برگزار شد، رده‌های سنی ۱۰ تا ۱۴ و ۱۸ ساله حضور داشتند. در گروه ساز‌های زهی، یکی دو نفر از نوازندگان ارکستر جوانان در جشنواره نیز شرکت کرده‌اند و مطمئنم که جوایزی را به دست خواهند آورد. برایم جالب است که در شرایط فعلی موسیقی کشور، با وجود محدودیت‌ها، زحمات اساتید باعث شده جوانان به چنین پیشرفتی دست یابند. روزی که اجرا‌ها را گوش می‌کردم، در بخش پیانو سه نفر در گروه «ج» اجرا داشتند که واقعاً اجرای‌شان حیرت‌آور بود. مطمئنم اگر در سال‌های آینده شرایط بهتر شود و امکانات بیشتری برای موسیقی و هنرستان‌ها در نظر گرفته شود، حتماً آینده روشنی در بخش موسیقی در سطح بین‌المللی خواهیم داشت.

در آخرین روز از هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان نوازندگان ساز‌های گیتار، ساز‌های بادی شامل هورن، ترومبون، ترومپت، فلوت، کلارینت و ریکوردر در حضور هیئت داوران هر بخش روی صحنه می‌روند.