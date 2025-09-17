مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان از شناسایی و جمع‌آوری مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز در استان خبر داد و این اقدام را گامی جدی در مقابله با سرقت انرژی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما عادل کاظمی با اعلام این خبر اظهار داشت: تا مردادماه سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۳ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز در سطح استان شناسایی شده است که در این جهت ۲۰۱ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و ضبط شده است.

وی افزود: ماینر‌های غیرمجاز برق را به شکل پنهانی و غیرقانونی مصرف کرده و انرژی را از شبکه می‌دزدند؛ این اقدام علاوه بر تحمیل خسارت به صنعت برق، موجب کاهش کیفیت خدمات‌رسانی و بروز اختلال در تامین پایدار انرژی برای مشترکان می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان تاکید کرد: صیانت از حقوق مشترکان و حفاظت از شبکه، خط قرمز شرکت توزیع برق است و در همین جهت کشف و ضبط تجهیزات غیرمجاز با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی به‌طور مستمر دنبال می‌شود.

کاظمی خاطرنشان کرد: شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان با استفاده از روش‌های هوشمند و رصد مداوم، اجازه نخواهد داد عده‌ای محدود با سرقت انرژی، حق مردم را تضییع کرده و شبکه را با خطر خاموشی‌های ناخواسته مواجه کنند.