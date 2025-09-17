پخش زنده
رحمان عموزاد، قهرمان وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد جهان گفت: از لحاظ بدنی و روحی در بهترین شرایط بودم و مدالم را با افتخار به مردم عزیز ایران تقدیم میکنم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رحمان عموزاد، پس از کسب مدال طلای ارزشمند وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد جهان اظهار داشت: خدا را شکر میکنم. بعد از المپیک با تمام وجود تمرین کردم و همواره در ذهنم بود که باید شکست در فینال المپیک را جبران کنم. خوشبختانه به لطف خدا این اتفاق افتاد و توانستم مدال طلای جهان را به دست بیاورم. این افتخار را با تمام وجود به مردم عزیز ایران تقدیم میکنم.
وی ادامه داد: حدود یک ماه پیش خداوند به من فرزند پسر عطا کرد؛ این لطف بزرگ الهی علاوه بر شادی وصفناپذیر، انگیزه و انرژی مضاعفی برایم به همراه داشت تا با روحیهای قویتر روی تشک حاضر شوم.
عموزاد تصریح کرد: باید از کادر فنی تیم ملی تشکر کنم. آنها حریف ژاپنی را با دقت کامل آنالیز کرده بودند و توصیهها و راهنماییهای فنیشان نقش مهمی در موفقیت من داشت. همچنین از همسر عزیزم، پدر و مادرم، پدر و مادر همسرم، برادرانم و همه اعضای خانوادهام صمیمانه سپاسگزارم. دوستشان دارم و امیدوارم که توانسته باشم دلشان را شاد کنم.
وی در مورد مبارزه با کیوکا از ژاپن در دیدار فینال عنوان کرد: از لحاظ بدنی و روحی در بهترین شرایط بودم، اما آنچه بیش از همه کمک کرد، لطف خداوند، عنایات حضرت امام رضا (ع)، دعای خانواده و حمایتهای بیدریغ مردم بزرگ ایران بود که همیشه پشتیبان من هستند. امیدوارم توانسته باشم پاسخ کوچکی به این همه محبت بدهم.