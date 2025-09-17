پخش زنده
استاندار آذربایجانغربی گفت: مرز کیله سردشت با برخورداری از ظرفیتهای گسترده در حوزه تجارت مرزی، فرصت طلایی برای رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و بهبود معیشت مرزنشینان بهشمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رضا رحمانی در جریان بازدید از مرز کیله شهرستان سردشت، ضمن بررسی وضعیت تردد مسافران، فعالیتهای گمرکی و امکانات موجود، بر لزوم توسعه زیرساختهای مرزی تأکید کرد.
وی اظهار داشت: مرز کیله یکی از مرزهای فعال و مهم در جنوب استان است که در صورت برنامهریزی دقیق و حمایت از بخش خصوصی، میتواند نقش تعیینکنندهای در شکوفایی اقتصادی منطقه ایفا کند.
استاندارآذربایجانغربی با اشاره به موقعیت راهبردی این مرز، گفت: فراهمسازی بسترهای لازم برای تسهیل در صادرات و واردات، نهتنها موجب افزایش درآمدهای مرزی میشود، بلکه به تثبیت جمعیت در مناطق مرزی و ارتقای سطح رفاه مرزنشینان نیز کمک خواهد کرد.
رحمانی افزود: دستگاههای اجرایی و متولیان گمرک باید با هماهنگی و مدیریت منسجم، مشکلات موجود در حوزه حملونقل، ترانزیت و خدمات مرزی را رفع کرده و مسیر فعالیتهای تجاری را برای فعالان اقتصادی هموار سازند.
وی توجه به معیشت مردم مرزنشین، افزایش امنیت و ارتقای سطح خدمات رفاهی را از اولویتهای اصلی مدیریت استان عنوان کرد و گفت: تلاش میکنیم با همکاری دولت و سرمایهگذاران بخش خصوصی، مرز کیله را به یکی از پایانههای مهم تجاری کشور تبدیل کنیم.
مرز کیله سردشت یکی از گذرگاههای رسمی و بینالمللی آذربایجانغربی در هممرزی با اقلیم کردستان عراق است که نقش بسزایی در تبادلات تجاری، اقتصادی و فرهنگی منطقه ایفا میکند.