پخش زنده
امروز: -
نخستین بوتکمپ فناوری کلان منطقه خراسان بزرگ با حضور پرشور دانشجویان و فعالان حوزه نوآوری پارک علم و فناوری خراسان با رویکرد حمایت از ایدههای فناورانه و ایجاد شبکهای از نوآوران و کارآفرینان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ این رویداد با هدف آشنایی دانشجویان با روند تبدیل ایده به فناوری و پرورش ایدههای نوآورانه طراحی شده و فضایی برای تعامل، یادگیری و خلق راهحلهای فناورانه ایجاد میکند.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی خراسانشمالی در این رویداد علمی گفت: این رویداد با هدف تقویت زیستبوم فناوری و آشنایی دانشجویان با صفر تا صد تبدیل ایده به فناوری برگزار میشود.
دکتر امید توپچیان افزود: مفاهیم خلاقیت و ایدهپردازی، فرصتها و نوآوری در علوم پزشکی، نگارش طرح فناورانه، جستوجو در پایگاههای ثبت اختراع، بوم کسبوکار، تیمسازی و اصول کار تیمی و کارآفرینی از محورهای نخستین بوت کمپ رویداد فناوری سلامت به میزبانی بجنورد است.
بوت کمپ فناوری سلامت، نقطه آغازی برای دانشجویان خلاق
توپچیان اضافه کرد: بوت کمپ فناوری سلامت، نقطه آغازی برای دانشجویان خلاق منطقه در مسیر تجاریسازی دستاوردهای علمی و فناورانه خواهد بود.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی استان بیان کرد: معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی خراسانشمالی برای تجلی روحیه توانایی و خودکفایی تا راهاندازی کسبوکارهای فناورانه و خلاق و اشتغالزایی دانشبنیان، در کنار جوانان خوشفکر و صاحب ایده استان خواهد بود.
بوت کمپ (Bootcamp) در اصل از اصطلاحات نظامی گرفته شده و به دورههای آموزشی فشرده و کوتاهمدتی اشاره دارد که هدف آنها آمادهسازی افراد برای انجام وظایف خاص است. در بخش آموزش و مهارتآموزی، بوت کمپها معمولاا به دورههایی اطلاق میشوند که در بازه زمانی کوتاهی (چند هفته تا چند ماه) برگزار میشوند و بر آموزش مهارتهای عملی و کاربردی متمرکز هستند.
ثبت نخستین اختراع سال۱۴۰۴
دکتر توپچیان در ادامه از ثبت نخستین اختراع اعضای هیات علمی و محققان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با عنوان «دستگاه روتامتر دیجیتال مبتنی بر سیستم سنجش گر فاصله وهوش مصنوع» در سالجاری خبر داد.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی خراسانشمالی افزود: این اختراع توسط آقای «علی عطاملکی»، عضو هیات علمی دانشکده بهداشت خراسان شمالی و دانشجویان رشته مهندسی بهداشت محیط انجام و اکنون در اداره ثبت اختراعات کشور به ثبت رسیده است.
توپچیان با تشریح ابعاد فنی و مزایای این اختراع، از آمادگی مرکز مالکیت فکری و ثبت اختراعات دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در حمایت از مخترعین و فناوران این مجموعه گفت.
وی افزود: زیرساختهای لازم برای مشاوره تخصصی و پیگیری حقوقی فراهم شده است.
اخذ موافقت اصولی و راهاندازی فصلنامه علمی و پژوهشی
توپچیان با اشاره به اخذ موافقت اصولی و راهاندازی فصلنامه علمی و پژوهشی به زبان انگلیسی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: این فصلنامه در بستر انتشارات «Briefland» و با هدف تمرکز بر فناوریهای پیشرفته در علوم پزشکی منتشر میشود و اکنون آماده دریافت مقالات است.
وی هدف از انتشار این فصلنامه را ارتقا ارتباطات بینالمللی دانشگاه و اعضای هیات علمی و نیز تاثیر بر رتبه بندی دانشگاه اعلام کرد و افزود: معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه از هم اکنون برنامهریزی برای نمایهسازی فصلنامه در ایندکسهای معتبر را شروع کرده است.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی خراسانشمالی تصریح کرد: مقالات پذیرش شده واجد امتیاز در فرآیند ترفیع و ارتقای اعضای هیات علمی خواهند بود.
دانشگاه علوم پزشکی خراسانشمالی ۲ هزار و ۵۰۰ دانشجو در ۱۷ رشته تحصیلی دارد که در هفت دانشکده آن زیر نظر ۱۹۲ عضو هیات علمی تحصیل میکنند.